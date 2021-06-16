За прошедшие сутки, 15 июня, в Украине зафиксировано 1045 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 46 детей и 23 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 78 человек, выздоровели — 4802. Также госпитализировали 699 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР — 28 321, ИФА — 9718, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 20 814.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 226 037 человек.

Напомним, Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды. Однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены.