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За прошедшие сутки, 15 июня, в Украине зафиксировано 1045 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 46 детей и 23 медработников.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 78 человек, выздоровели — 4802. Также госпитализировали 699 людей.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.
Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР — 28 321, ИФА — 9718, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 20 814.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 226 037 человек.
Напомним, Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды. Однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены.
За прошедшие сутки, 15 июня, в Украине зафиксировано 1045 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 46 детей и 23 медработников.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 78 человек, выздоровели — 4802. Также госпитализировали 699 людей.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.
Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР — 28 321, ИФА — 9718, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 20 814.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 226 037 человек.
Напомним, Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды. Однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены.