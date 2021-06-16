Китай планирует вакцинировать детей в возрасте от 3 лет. Это один из пунктов китайской стратегии нулевого заражения COVID-19.

Об этом информирует Le Monde.

Прививать детей намереваются вакцинами Sinovac.

— Sinovac провел клиническое исследование среди несовершеннолетних, которое началось в начале этого года. Завершены I и II фазы клинических испытаний. Сотни случаев показали, что вакцинация для детей настолько же безопасна, как и для группы взрослых старше 18 лет, — заявил генеральный директор Sinovac Biotech Инь Вейдун.

До последнего времени вакцинация в Китае касалаась только людей старше 18 лет. В середине лета начнут прививать детей.

— Основываясь на конкретной пандемической ситуации, требованиях к эпидемическому контролю и характеристиках целевой возрастной группы, Китай поручит медицинским экспертам сформулировать подробную политику в отношении недавно санкционированной вакцинации для детей от 3 до 17 лет и обеспечит выполнение этих усилий, — заявил член Национальной комиссии здравоохранения Цуй Ган.

Ранее сообщалось, что 6 июня Израиль расширил кампанию вакцинации на подростков в возрасте от 12 до 16 лет.