По крайней мере 60 полицейских были ранены в ходе конфликта за сквот «Ригаэр 94» в берлинском районе Фридрихсхайн.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

Коммунальные службы готовились провести инспекцию противопожарной защиты здания на «Ригаэр 94». Для обеспечения порядка с ними двинулись сотрудники полиции, однако на подходе к зданию их закидали камнями и бутылками местные обитатели.

— Полицию и пожарные службы не пропускают. Вместо этого на них нападают и забрасывают камнями, например, с крыш. Чтобы безопасно тушить пожар, мы используем водометы и технологии очистки, — написала полиция в Twitter.

Предварительно, около 60 сотрудников полиции были ранены в результате бросания камней защитниками сквота.

— Около 60 сотрудников служб экстренной помощи получили ранения, в основном из-за того, что в них бросали камни и бутылки, — утверждает пресс-секретарь полиции Аня Диршке.

В ответ на беспорядки полиция готовится к крупной операции, которая продлится до вечера пятницы. Только реальные жители получат доступ к охраняемой территории.

Напомним, что летом в Германии проходили митинги против коронавирусных ограничений.