Управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на услуги по установке систем видеонаблюдения и беспроводного доступа для 27 образовательных учреждений.

Об этом сообщили в управлении.

Ожидаемая стоимость — 3 миллиона 240 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 30 июня. Оказать услугу подрядчик должен до 20 декабря 2021 года.

Согласно тендерным задачам, планируется установить системы видеонаблюдения в 12 школах и 15 садиках.

Также отмечается, что в этом году, кроме видеокамер, предусмотрено обустройство Wi-Fi зон в таких учреждениях общего среднего образования: школы №№ 21, 23, 25, 27, 42, 48, 49, Первой украинской гимназии им. Н. Аркаса, расширить территорию зоны wi-fi в СОШ №№ 40, 45 (wi-fi в юридическом лицее и СОШ № 65 обустроены на благотворительные средства).

В учреждениях дошкольного образования планируется также точка беспроводного доступа для педагогических работников и для проведения занятий, мероприятий в музыкальном / спортивном залах (садики №№ 66, 79, 84, 85, 93, 94, 95, 110, 115, 121, 128, 133, 139, 141, 147).

Напомним, в Николаеве объявили торги на ремонт пожарной сигнализации за ₴1,6 млн в школе, которую закрыли из-за ее отсутствия.