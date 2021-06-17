Апелляционный суд Словакии отклонил оправдательный приговор судом низшей инстанции в отношении бизнесмена, обвиненного в организации убийств в 2018 году журналиста-расследователя и его невесты.

Об этом передает Associated Press.

Верховный суд Словакии заявил, что суд низшей инстанции не оценил должным образом имеющиеся доказательства, когда освободил бизнесмена Мариана Кочнера и одного сообвиняемого в убийстве 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его девушки Мартины Куснировой.

Ян Куцяк получил огнестрельное ранение в грудь, а Мартина Куснирова - в голову в их доме неподалеку от словацкой столицы – Братиславы. После публикации статьи о деловых отношениях журналисту угрожал бизнесмен Мариан Кучнер. Всего репортер успел написать и опубликовать девять статей.

Расследователь жаловался на предполагаемые угрозы еще в 2017 году, однако полиция предпочла проигнорировать все предостережения. Когда его убили, он расследовал возможную коррупцию в правительстве.

Двое других обвиняемых ранее были осуждены и приговорены. Бывший солдат Мирослав Марчек признал себя виновным в стрельбе по Куцяку и Куснировой и был приговорен к 23 годам тюремного заключения в апреле 2020 года. Прокуратура утверждала, что предприниматель Мариан Кочнер заплатил Марчеку за убийство журналиста.

Напомним, десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.