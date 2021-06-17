В Индии у человека, который переболел COVID-19, зафиксировали инфицирование аспергиллезом («зеленый грибок» или «зеленая плесень»), который вызывается различными грибами рода Aspergillus.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Как отмечается, инфекцию обнаружили у 34-летнего мужчины в городе Индаур, в штате Мадхья-Прадеш. Его доставили в больницу Мумбаи.

Мужчина последние полтора месяца лечился от коронавирусной болезни. У него было 90% поражения легких, однако пациент выздоровел, но впоследствии у него начались кровотечения из носа и высокая температура. Мужчина также стал очень слабым из-за потери веса.

Во время диагностики легких у него обнаружили «зеленый грибок», который отличается от мукормикоза, или «черного грибка». Кроме легких, инфекция была обнаружена в пазухах носа и крови.

Врачи считают, что это, возможно, первый такой случай в Индии.

По словам врача Рави Дози, сейчас необходимы дополнительные исследования для выяснения того, отличается ли заражение «зеленым грибком» у людей с COVID-19 от других пациентов.

Аспергиллез — это инфекция, вызываемая грибами рода Aspergillus, которые могут находиться как в помещениях, так и на открытом воздухе. Среди наиболее распространенных форм — аллергический бронхопульмональный аспергиллез, аспергиллома и инвазивный аспергиллез легких.

Большинство людей ежедневно вдыхают споры Apergillus, не болея, но люди с ослабленной иммунной системой или заболеваниями легких имеют больший риск развития проблем со здоровьем, пишет издание.

Напомним, в мае в Индии объявили об эпидемии мукормикоза на фоне сложной ситуации с коронавирусом.