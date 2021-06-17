Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов.

Об этом сообщили в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов.

В ведомстве добавили, что по свидетельству ученых, в связи с климатическими изменениями Украина переходит в зону сверхвысоких температур катаклизмов, уже в ближайшие 30−40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель — одно из приоритетных направлений государственной экологической политики.

По информации ведомства, Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрытые черноземами.

В министерстве добавили, что у Украины есть «печальная статистика» в вопросе опустынивания земель:

распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов;

13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии;

более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии;

до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

Ранее сообщалось, что Николаеву угрожает частичное подтопление к 2100 году из-за повышения уровня воды в Черном море.