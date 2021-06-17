Реконструкцию сквера «Спасский» необходимо провести по причине того, что 90% из растущих там деревьев аварийные.

Об этом рассказал депутат Николаевского городского совета Николай Капацына в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он сакцентировал внимание на том, что большинство деревьев «морально устарели».

— 90% требуют просто замены, тотальной. Чем раньше мы это начнем, тем быстрее мы увидим подросшие, зрелые деревья, которые будут давать тень и комфорт, — сказал Николай Капацына.

Николаевский бизнесмен также отметил, что готов лично поучаствовать в этой процедуре.

— Работаю с соответствующими структурами, с департаментами, которые будут бюджетировать, возможно, на следующие годы, реконструкцию этого сквера. Я готов в этом участвовать финансово и распространять туда всю нашу архитектурную логику, — добавил депутат горсовета.

Напомним, ранее Николай Капацына рассказал об истории создания городского пространства *8 ПРИЧАЛ и планах по его дальнейшему развитию.