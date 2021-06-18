На углу Молодогвардейской и улицы Чайковского работники КП «Николаевводоканала» заменили 25 метров водопровода. На предприятии отмечают, что завершить работы не позволяют погодные условия, поэтому водоснабжение на участке Молодогвардейской на время замены трубы перекрыли.

Об этом передает Суспільне.

Несколько дней назад, на улице Чайковского образовался порыв, поэтому «Николаевводоканал» воду подавал ограничено, днем ее перекрывали. Это было необходимым для того, чтобы подготовить площадку для ремонта.

Сообщается, что в траншеи глубиной более трех метров отключили чугунную трубу. Из-за дождя туда постоянно попадала вода, которую постоянно откачивают спецтехникой.

Пресс-секретарь КП «Николаевводоканал» Ирина Крисанова отметила, что на данном месте проходят трубы газоснабжения высокого давления, поэтому часть работ сотрудники предприятия делали вручную, чтобы не повредить другие сети.

— Мы планируем заменить 25 метров трубы диаметром 100 мм и установить пожарный гидрант, — добавила Ирина Крисанова.

Кроме того, воду перекрыли и на улице Молодогвардейской, от проспекта Богоявленского до улицы Передовая.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить 5,3 миллиона гривен на укладку нового асфальтового покрытия на местах разрытий.