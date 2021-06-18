На улице Соборной в центре Николаева демонтировали два киоска для торговли кофе.

Об этом информируют на странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Директор департамента Андрей Ермолаев напомнил о своем обещании очистить главную улицу города, которое он озвучил во время брифинга в среду, 16 июня.

— Три года ждать не придется. Сегодня «ушли» первые — два киоска по продаже кофе. Это только начало. На главной улице города достаточно учреждений, оказывающих услуги питания. От хаотичного наследия прошлого в виде будок надо избавляться, — написал Андрей Ермолаев.

Ранее НикВести писали, что директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета заявил о готовности демонтировать цветочный рынок на 6-й Слободской.