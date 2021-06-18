Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова предупредила о риске возникновения в Николаеве вспышки холеры и других кишечных инфекций. Она также дала рекомендации, как уберечь себя и не заболеть.

Об этом Светлана Федорова написала на своей странице в Facebook.

— Холерная погода. Сегодня она присутствует полным ходом, а также предпосылки. Не очень, мягко говоря, работающие ливнёвки, плывущие мусорные баки и прочее — краткий путь к кишечным инфекциям. Впереди праздники: речка, гулянья, тюлька, кишечные инфекции, холера, — написала Светлана Федорова.

План действий на случай, если возникли признаки кишечной инфекции:

1. Диарея более 5 раз — к семейному врачу. Если стул становится светлым, похожим на «рисовый отвар», не мочитесь, 10 и более раз стул за сутки — «Скорую».

2. Рвота — промойте сами желудок. Первая помощь на догоспитальном этапе. Обычная вода (не нужно марганцовку и т.д.). Много пьем, пьем, пьем, 2 пальца в рот, надавили на корень язика — рвём. Опять пьем. Литра три (для взрослого) — выпили-вырвали. С детьми будьте осторожны, не геройствуйте, лучше к врачу.

3. Не нужно спрашивать в аптеке «а чем понос остановить?». Чем что остановить: решает врач, не сотрудник аптеки. Лоперамид(имодиум) — такое популярное средство может очень ухудшить состояние, особенно при приеме в первые дни заболевания кишечной инфекцией. Любой.

4. Не нужно самим себе назначать и принимать антибиотики и прочее. Самим можно пить. Много. Мелкими глотками. Что угодно (в идеале Регидрон, Регисол и т.д.), если ребенок — хоть что-то, лишь бы жидкое и постоянно.

5. Обезвоживание штука мерзкая, наступает очень быстро и внутривенно капельно, порою, единственный выход. Чтобы попасть в больницу на сегодня нужно либо электронное направление от семейного врача либо вызов «Скорой». Принять «самотёком» не имеем права.

6. Направление электронное от семейного врача или «Скорая». Это важно.

Рекомендации для профилактики заболевания кишечной инфекцией:

Мойте руки с мылом. Детям тоже. Домашним питомцам, придя с прогулки — тоже, мойте лапки.

Овощи, фрукты — тщательно мойте

Следите, чтобы детки мыли ручки после посещения туалета.

Воздержитесь от питания в общественных местах.

Вынужденно «прогулявшись» по дождю, текущим нечистотам, тщательно вымойте обувь и руки, придя домой. Обработайте пол (где остались грязные следы) дезинфицирующим раствором или просто мыльной водой.

Напомним, в августе 2017 года в воде Ингула была обнаружена холера. Тогда городские и областные службы перешли в состояние повышенной готовности.