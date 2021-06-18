В Британии индийский вариант COVID-19 составляет 99% от общего числа новых случаев заражения коронавирусом. В стране за неделю зафиксировали более 33 тысяч инфицированных Delta-штаммом.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

— Минздрав Великобритании опубликовал обновленную информацию о варианте Delta, впервые обнаруженном в Индии. Он показал, что в настоящее время на него приходится более 99% зарегистрированных случаев. Ранее этот показатель составлял 90%, — отмечает издание.

По данным министерства здравоохранения Великобритании, количество зарегистрированных случаев COVID-19 индийского варианта за неделю выросло на 33,6 тысячи. Delta-штамм активнее всего распространяется среди молодых британцев.

По оценкам британских медиков, вакцина от коронавируса защищает от тяжелых форм индийского варианта на 90%.

Ранее сообщалось, что головная боль, боль в горле и насморк — в последнее время наиболее часто встречающиеся в Великобритании симптомы, связанные с COVID.