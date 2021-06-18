Компания Google открыла первый в своей истории розничный магазин. Заведение расположено в районе Челси (Нью-Йорк).

Об этом говорится в пресс-службе корпорации, пишет Корреспондент.

Впервые об открытии первого физического магазина заговорили месяц назад. До этого, приобрести девайсы можно было только через интернет-магазин.

В торговой точке представлены различные гаджеты компании и другие продукты.

Интерьер магазина выполнен в интересном дизайне - с круглой стеклянной конструкцией, высота которой достигает 17 футов. Ее Google называет Imagination Space. Она обладает интерактивными экранами, на которых вращаются экспонаты продуктов Google.

Напомним, Google больше не будет злоупотреблять рекламой. Об этом заявили в компании.