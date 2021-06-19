В Украине за минувшие сутки, 18 июня, зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего из них в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших за минувшие сутки 23 ребенка и 41 медработник. Всего госпитализирован — 571 человек.

За 18 июня сделали почти 50 тысяч тестов. Летальных случаев за сутки — 40, выздоровело 2736 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в городе Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса одной из крупнейших угроз, с которой ООН столкнулась со дня основания. По его словам, пандемия обнаружила общую уязвимость и абсолютную потребность в коллективных действиях.