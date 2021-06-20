Испытания кубинской вакцины Soberana 02 против коронавируса COVIDпоказали ее эффективность в 62%.

Об этом сообщила группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma в Twitter, передает Корреспондент.

— Всего двумя дозами Soberana 02 достигла 62% эффективности, — говорится в сообщении.

По словам президента Кубы Мигеля Диаса Канеля, эффективность Soberana 02 в двух дозах превышает уровень 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения для эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19.

— Этот результат был установлен Независимым комитетом Института Финли. Научная разработка соответствует требованиям для вакцин, но ее экстренное использование будет разрешено только CECMED (кубинский санитарный регулятор, — прим.), – написал Диас Канель.

По информации минздрава Кубы, в испытаниях вакцин-кандидатов Soberana 02 и Abdala приняли участие более 4,3 миллионов человек. С 4 июня в двух провинциях также идут испытания Soberana Plus, включающей три дозы.

На Кубе разработали пять вакцин-кандидатов против COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (разработки Института вакцин Финли), Abdala и Mambisa (разработки Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB).

В стадии промышленного производства находятся Soberana 02 и Abdala. Группа предприятий кубинской биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma намерена не позднее августа произвести достаточное количество доз отечественных вакцин от коронавируса для вакцинации всего населения страны.

Ранее сообщалось, что в сельских районах Индонезии начали раздавать цыплят, чтобы стимулировать местных жителей вакцинироваться от COVID-19. Инициатива местных властей уже доказала свою эффективность.