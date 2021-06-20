В Китае граждане получили более миллиарда доз вакцины против коронавируса, таким образом на страну приходится треть всех Covid-прививок в мире.

Об этом пишет BBC со ссылкой на озвученные китайскими чиновниками данные.

Власти Китая планируют к июлю полностью вакцинировать 40% населения страны. А Национальная комиссия по здравоохранению заявляет, что целью является полная иммунизация 70% населения к концу 2021 года.

Темпы вакцинации в стране ощутимо ускорились на фоне распространения в мире штамма «Дельта», впервые обнаруженного в Индии. Жителям Китая предлагают вакцины отечественного производства, включая препараты Sinopharm и Sinovac, оба из которых должны вводиться дважды.

После того, как локдаун остановил распространение Covid-19, многие китайцы не считали необходимым делать прививки. Однако вспышка варианта Covid «Дельта» в китайской провинции Гуандун на юге изменила настроения населения.

Кроме того, местные власти всячески поощряют людей вакцинироваться, в некоторых регионах Китая привитым бесплатно раздают куриные яйца, а в Пекине гражданам после инъекций дарят ваучеры на покупки.

Три китайские вакцины получили разрешение на экстренное использование внутри страны. Две из них – вакцины Sinopharm и Sinovac – были одобрены также для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, суд первой инстанции Брюсселя обязал AstraZeneca ускорить темпы изготовления вакцин от коронавируса. До 27 сентября англо-шведская компания должна доставить в страны ЕС 50 миллионов доз препарата.