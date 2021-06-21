В понедельник, 21 июня, в Николаеве по улице Троицкой, 186 повредился канализационный коллектор, инцидент создал проблемы для транспорта на данном участке дороги.
О ходе ремонтных работ информирует пресс-служба «Николаевводоканала».
Провал в коллекторе диаметром в 800 мм образовался после недели сильных дождей.
Бригада под руководством районного мастера Александра Миляева взялась за устранение проблем на участке.
— Глубина разрытия более 7 метров, рядом проходят коммуникации газоснабжения. Бригада делает все, чтобы быстрее выполнить ремонт. Обращаем внимание водителей, что движение транспорта по указанному адресу усложненный, извините за неудобства, — предупредили коммунильщики.
Напомним, в течение прошлой недели продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.
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В понедельник, 21 июня, в Николаеве по улице Троицкой, 186 повредился канализационный коллектор, инцидент создал проблемы для транспорта на данном участке дороги.
О ходе ремонтных работ информирует пресс-служба «Николаевводоканала».
Провал в коллекторе диаметром в 800 мм образовался после недели сильных дождей.
Бригада под руководством районного мастера Александра Миляева взялась за устранение проблем на участке.
— Глубина разрытия более 7 метров, рядом проходят коммуникации газоснабжения. Бригада делает все, чтобы быстрее выполнить ремонт. Обращаем внимание водителей, что движение транспорта по указанному адресу усложненный, извините за неудобства, — предупредили коммунильщики.
Напомним, в течение прошлой недели продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.