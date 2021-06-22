Более 8 500 детей использовались в качестве солдат в прошлом году в различных конфликтах по всему миру, и почти 2700 детей были убиты.

Это следует из отчета Организации Объединенных Наций.

Ежегодный доклад главы ООН Антониу Гутерриша Совету Безопасности о детях и вооруженных конфликтах охватывает убийства, нанесение увечий и сексуальное насилие над детьми, похищение или вербовку, отказ в доступе к помощи и нападения на школы и больницы.

Отчет подтвердил, что нарушения были совершены в отношении 19 379 детей в 21 конфликте. Наибольшее количество нарушений в 2020 году было совершено в Сомали, Демократической Республике Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

Он подтвердил, что 8 521 ребенок использовался в качестве солдат в прошлом году, еще 2674 ребенка были убиты и 5748 ранены в ходе различных конфликтов.

Ранее сообщалось, по мере роста спроса на гаджеты и электромобили растут и цены на горнодобывающие предприятия, в которых добывают кобальт для использования в литий-ионных батареях. Как передает The New Yorker, это стало серьезной проблемой для Демократической республики Конго.