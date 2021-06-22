Под Николаевом в Ташкенском лесу возле Харчатовки в детском лагере «Школа выживания» дети находятся в условиях антисанитарии, без медперсонала и туалета. Такое заявление сделали несколько родителей, которые отдали детей в лагерь. Родители также добавили, что вынуждены были забрать детей до окончания путевки, но деньги им не вернули.

Организаторы «Школы выживания» все претензии считают надуманными и говорят о надлежащем обустройстве лагеря. Они заверяют, что все родители изначально знают и видят условия отдыха, также каждый день они получают отчеты с фото и видео в чате.

НикВести пообщались с обеими сторонами конфликта. В распоряжении редакции имеются как негативные, так и положительные отзывы о лагере и фото. Мы хотим, чтобы читатели сами сделали свои выводы, поэтому ограничимся лишь прямой речью конфликтующих сторон, не публикуя крайне эмоциональные отзывы. Также не публикуем многочисленные фото лагеря, поскольку такие иллюстрации возможны только при согласии каждого из родителей несовершеннолетних детей.

Предлагаем прямую речь одной из мам.

— Это стоит 1800, договор не дали. Учитывая погодные условия, я приехала на следующий день, посмотреть, как там мой ребенок, привезла ему сухие вещи. Мой ребенок сразу в слезы, просился домой, говорил, что хочет в туалет. Туалета там нет, это палатки в лесу, ну поставьте детям хотя бы биотуалет! А так дети все ходят под деревья, мальчики и девочки. Второе, мой ребенок н спал в спальнике, а укрывался пледом. Мне на это ответили, что мой ребенок не прошел инструктаж и не слушался. Он не знает, что такое спальник, ну для чего там взрослые? Они должны показать, как им укрываться и что делать. Мой ребенок замерз, забрала его с кашлем и соплями. Другие родители вызывали туда полицию. Полиция приехала, но ничего не сделала, сказала, что родители сами виноваты. Я просила вернуть деньги, лагерь рассчитан на 5 дней, но мой ребенок пробыл там день. Мне сказали, что это мои страхи, что ничего возвращать не будут, что лагерь «не для девчонок». Еще один момент, там 50 детей, но всего двое вожатых. Одной около 23 лет, второй он (тренер клуба Айкидо «Татикадзе», организатор лагеря Евгений Сандул), и вожатые по 17 лет, двое. Тренеры, он и девочка, уезжали тренировать в город. Они оставляли детей на каких-то 17-летних подростков. Когда я приехала забирать ребенка, он уехал в город. Я ему написала, чтобы мне вернули деньги, а он пишет, что я забрала ребенка без его ведома. Хорошо, а вы где были в это время? Так любой может прийти и забрать ребенка. Мне не столько деньги нужны, сколько показать непорядочность этого человека. Когда я спросила, почему протекают палатки, ну признай это, ну перенеси лагерь на более теплый период, например, в июле. К сожалению, у меня нет ни договора, ни документов, я не могу доказать, что мой ребенок был в этом лагере.

Предлагаем прямую речь Евгения Сандула, организатора «Школы выживания»

— Мы несколько лет достаточно профессионально организовываем это лагерь, чтобы дети были адаптированы к походным условиям. Мы называем это «Школа выживания», показываем детям основы установки лагеря и палаток, есть экстренная медицина. Также в лагере у нас есть люди с медицинским образованием, они могу оказать медицинскую помощь. По всем правилам, я не могу что-либо делать, кроме как вызвать «скорую», оказать первую медицинскую помощь. Когда мы стоим в стационарном лагере, где есть помещения, это на 21 день, то заключаем договор с ближайшей больницей. В лагере в лесу у нас есть медработник, она не ходит в чепчике, помимо этого этот человек нам помогает в лагере. О туалетах. Они у нас выкопаны, находятся в кустах. Обматываем пленкой эти участки. Также для детей четко обозначены границы лагеря. Вожатые. Это студенты, которые проходят практику, их возраст 18-21 год. Ребята обучены медицине. Да, выглядят они как молодые ребята, по словам родителей. Все вожатые совершеннолетние. Я, как руководитель, занимаюсь еще и логистикой. Например, доставкой воды в лагерь и свежих продуктов. Могу отлучаться, но в лагере всегда есть вожатые, повара и люди, которые проводят мастер-классы. По поводу питания. У нас стоит полевая кухня, есть всегда свежая и горячая еда. Питьевая вода есть в доступности для детей. Есть вода для помывки рук и посуды. У нас лагерь основан на самостоятельности и ответственности, сейчас есть родители, которые очень сильно опекают детей. Мы учим детей самостоятельности, ставим несложные задачи, например, сбор дров и мытье своей посуды. Изначально все родители знают об этих условиях, им сбрасывали фото и полную информацию, что и как будет проходить в лагере. У нас все добровольно, родители все видели. По ситуации с ребенком без каремата. Скорее всего ребенок сполз с каремата, а каремат см по себе скрутился. Все палатки у меня сухие. После этих ливней, практически, промоканий не было. Некоторые вещи детей промокли, но я детей предупреждал, чтобы они их убирали в палатки. Все просушили. Дети по итогу пребывания в лагере говорили, что все классно, им все понравилось. За все время у меня было всего 3 случая, когда заранее забирали ребенка. Это за 4 года. В полевой лагерь мы не делам длинные заезды, ребенок не успевает устать за 5 дней. О деньгах, мы не говорим, что их не вернем тем, кто досрочно забрал ребенка. Пусть человек лично к нам обратится. В тот день был только шум и вызов полиции. Никто к нам не подходил по этому вопросу. Кстати, когда приехала полиция, сделали построение и пересчет детей, полицейский общался с ними лично, разговор записывал на свою нагрудную камеру. Все дети сказали, что им тут хорошо, что в палатках сухо.

Напомним, этим летом в Николаеве пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей не будут принимать отдыхающих.