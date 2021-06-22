С 1 июля в Турции прекращает действовать комендантский час, введенный в стране в качестве ограничительной меры для противодействия COVID-19. На черноморские курорты смогут вернуться туристы.
Об этом сообщает Sabah.
Президент Турции Рейджеп Эрдоган подтвердил снятие комендантского часа со следующего месяца.
— Сегодня на заседании Кабинета Министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется, — подтвердил лидер Турции.
Он добавил, что это позволит многим предприятиям вернуться в прежний темп работы, также прекращает действовать возрастной ценз для пользованием общественным транспортом.
Напомним, с 1 июня в Турции вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины.
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С 1 июля в Турции прекращает действовать комендантский час, введенный в стране в качестве ограничительной меры для противодействия COVID-19. На черноморские курорты смогут вернуться туристы.
Об этом сообщает Sabah.
Президент Турции Рейджеп Эрдоган подтвердил снятие комендантского часа со следующего месяца.
— Сегодня на заседании Кабинета Министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется, — подтвердил лидер Турции.
Он добавил, что это позволит многим предприятиям вернуться в прежний темп работы, также прекращает действовать возрастной ценз для пользованием общественным транспортом.
Напомним, с 1 июня в Турции вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины.