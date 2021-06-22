С 17 по 20 июня в Очакове Николаевской области прошел шестой Открытый фестиваль-конкурс «Песенный драйв».

Об этом НикВести рассказали организаторы.

Для участия приехали почти 100 песенных любительских коллективов из 11 областей Украины: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской и Черниговской.

Конкурс проходил в следующих номинациях:

• солисты-вокалисты;

• вокальные ансамбли;

• фольклорные коллективы;

• хоровые коллективы;

• группы народных музыкантов, аккомпаниаторы;

• композиторы, поэты-песенники.

Каждый участник выполнял два разнохарактерных произведения. Это были классические, народные, популярные, современные произведения с академической, народной, эстрадной манерой, а также джазовые и рок произведения.

— Три дня подряд фестиваль дарил участникам музыкальный драйв и много положительных эмоций. Вместе с великолепным отдыхом на побережье Черного моря участники наслаждались творческим общением с новыми друзьями, интересным обменом репертуара и яркими впечатлениями. Несмотря на дождевые переливы, конкурсанты умело использовали свое свободное время: разучивали фестивальную песню композитора Виктора Коваленко «Песенный драйв» для совместного выполнения во время закрытия фестиваля-конкурса, посещали мастер - классы, получили консультации и советы жюри, а по вечерам развлекались танцевальными и песенными минутами, — рассказала директор фестиваля, руководитель Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая.

Обладателями Гран-при стали:

• Довга Ангеліна - Баштанський міський будинок культури Баштанський район;

• Клеветенко Іван- учасник зразкової вокальної студії «Камертон», Березнегуватського будинку культури Березнегуватської селищної ради, Баштанський район;

• Рязанцева Євгенія- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м.Київ;

• Алла Ляшенко - Тульчинської міської ради Вінницька область;

• Дениско Володимир Березнегуватський будинок культури Березнегуватської селищної ради, Баштанський район;

• Яворський Ярослава - Тетерівський будинок культури

Житомирська область;

• Слободніченко Дар'я - Центр культури дозвілля «Зоря» Єланецької селищної ради, Вознесенський район;

• Вікторія Пономаренко, Баштанський міський будинок культури Баштанський район;

• Лілія Колісніченко - Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв;

• Марія Бевзюк - Одеська музична національна академія імені А.В.Нежданової, Одеська область;

• жіночий вокальний ансамбль «Терниця»- Тетерівський будинок культури Житомирська область;

• вокальний ансамбль «Камертон»- Матвіївський будинок культури, Миколаївської міської ради;

• народний вокальний ансамбль «Єланецька слобода» -Центр культури і дозвілля «Зоря» Єланецької селищної ради, Вознесенський район;

• народний гурт естрадної пісні «Дивограй», Баштанський міський будинок культури Баштанський район;

• народний вокальний ансамбль «Каламбур» - КЗ «Новобузький центр культури і дозвілля», Баштанський район;

• вокальний ансамбль «Козацький передзвін», Снігурівський будинок культури Снігурівської міської ради, Баштанський район;

• чоловічий фольклорний гурт «Жарти», Тетерівський будинок культури Тетерівської Житомирська область;

• народний фольклорний ансамбль «Троїчанка»- Троїцький сільський будинок культури Новоодеської міської ради, Миколаївський район;

• народний аматорський фольклорний колектив «Вербиченька»- Рудківський сільський будинок культури Чернігівська область;

• народний фольклорний гурт «Хустяни»- Хустської територіальної громади, Закарпатська область;

• ансамбль народної музики і пісні «Барви» - Центр культури і дозвілля Веселинівської селищної ради Вознесенський район.