Мэр Николаева Александр Сенкевич в течение месяца ожидает информацию от Министерства инфраструктуры о строительстве объездного моста в Николаеве.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

В частности, в Мининфраструктуры сообщат, будут ли японская компания JICA участвовать в строительстве данного моста.

— Вчера я общался с министром инфраструктуры с господином Александром Кубраковым по поводу ситуации в городе по поводу работ по Варваровскому мосту и строительству нового моста (так называемого «японского», — прим.). Надеюсь, в течение месяца мы получим информацию по данному поводу от министерства. И получим информацию, каким образом будет происходить строительство: включая наших партнеров — японскую компанию JICA или нет, — сказал мэр.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры (на то время) Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.

В начале года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что строительство в Николаеве объездного, так называемого «японского», моста могут начать в декабре 2021 года.