Из-за массового нашествия мышей в Австралии из исправительного центра Веллингтона пришлось эвакуировать работников, а заключенных ㅡ переселить в другие заведения.

Мыши повредили внутреннюю часть инфраструктуры центра, и теперь там должны сделать ремонт и большую уборку, пишет hromadske.

В течение двух следующих недель из исправительного центра должны переместить более 400 заключенных и 200 сотрудников заведения. Большинство сотрудников передислоцируют в тюрьмы на западе штата Новый Южный Уэльс, а заключенных будут отправлять в ряд других заведений.

Комиссар по вопросам исправительной службы штата Новый Южный Уэльс Питер Северин заявил, что мыши нанесли такой ущерб, что легче было эвакуировать людей на определенное время. В частности, мыши повредили внутреннюю инфраструктуру тюрьмы, погрызли панели и проводку. Кроме того, значительную угрозу представляют клещи, которые распространяются из-за мышей.

Администрация тюрьмы заявила, что ограничит работу центра примерно на 4 месяца, пока его будут убирать, ремонтировать и проводить работы по защите от будущей напасти. Вероятно, исправительный центр пострадал из-за нашествия мышей, поскольку расположен в сельской местности.

Стив Генри, исследователь национальной научной организации CSIRO рассказал, что вокруг тюрьмы есть много полей с посевами, поэтому мыши могли ворваться в тюрьму, ища пищу и убежище.

Напомним, китайские ученые заявили о том, что им удалось найти у летучих мышей целую группу новых коронавирусов.