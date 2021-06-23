По состоянию на среду, 23 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 23 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий заболевания. При этом выздоровели больных за сутки - 12.
Об этом сообщают в Николаевская ОГА.
Всего выздоровело пациентов с начала пандемии в регионе - 67 420. Умерло от последствий ковида - 1837.
Из всех 69 798 (+23) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44216 (+14);
Первомайск - 3046 (1);
Южноукраинск - 2029;
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1307.
На других административных территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2384 работников учреждений здравоохранения с начала пандемии в регионе.
Напомним, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.
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По состоянию на среду, 23 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 23 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий заболевания. При этом выздоровели больных за сутки - 12.
Об этом сообщают в Николаевская ОГА.
Всего выздоровело пациентов с начала пандемии в регионе - 67 420. Умерло от последствий ковида - 1837.
Из всех 69 798 (+23) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44216 (+14);
Первомайск - 3046 (1);
Южноукраинск - 2029;
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1307.
На других административных территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2384 работников учреждений здравоохранения с начала пандемии в регионе.
Напомним, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.