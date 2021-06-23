По состоянию на среду, 23 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 23 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий заболевания. При этом выздоровели больных за сутки - 12.

Об этом сообщают в Николаевская ОГА.

Всего выздоровело пациентов с начала пандемии в регионе - 67 420. Умерло от последствий ковида - 1837.

Из всех 69 798 (+23) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 44216 (+14);

Первомайск - 3046 (1);

Южноукраинск - 2029;

Вознесенск - 1851;

Очаков - 1307.

На других административных территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни.

Также заболевание COVID-19 установили у 2384 работников учреждений здравоохранения с начала пандемии в регионе.

Напомним, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.