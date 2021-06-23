После 2014 года в Тернопольской области еще 7 лет существовала улица с названием, присвоенным ей в честь Валентины Терешковой, депутатки «Единой России»‎, одобрившей захват Крыма. Новое название улица получила только в этом месяце.

Об этом пишет ZAXID.

Имя Терешковой носила одна из улиц села Майское‎ в Збаражской ОТГ. Депутаты горсовета единогласно проголосовали за смену наименования из-за радикальных высказываний и поддержки путинской политики депутаткой «Единой России» за последнее десятилетие.

— Это закономерное решение в рамках декоммунизации. Мы давно изучали этот вопрос. И решили, что стоит это сделать, чтобы потом не возникало вопросов. У нас на Востоке погибают украинцы, из Збаражской общины два молодых Героев Небесной Сотни. А Валентина Терешкова - это депутат «Единой России»‎, голосовала за аннексию Крыма и во всем поддерживает Путина, — рассказал ZAXID.NET городской голова Збаража Роман Поликровский.

Улице присовоили имя Терешковой из-за ее полета в космос, однако мэр городка не смог вспомнить когда это было.

— У нас сейчас другая современность. Из села Майского— самый молодой Герой Небесной Сотни Назар Войтович. И мы не можем допустить, чтобы в нашем обществе была улица имени женщины, которая поддерживала военный захват агрессором нашей территории, — добавил мэр Збаража.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила «или вообще убрать ограничение количества президентских сроков в Конституции или ... заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией»