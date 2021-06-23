Директор департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская назвала предварительные результаты внешнего независимого оценивания неутешительными.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Она отметила, что, к примеру, экзамен по математике в Николаевской области не сдали больше 30% выпускников.

— Статистику я вам не могу сказать, сейчас только подводят итоги. Но статистика пока неутешительная. Я интересовалась математикой, 250 тысяч сдавали внешнее независимое оценивание по математике, 80 тысяч из них не преодолели пороговый балл. А это означает, что практически 31,11% у нас не сдали математику в этом году, — рассказала Алла Велиховская.

Чиновница объясняет это тем, что в ВНО большинство заданий составляет программа старшей школы, которая достаточно сложная.

— В основном это материал 10-11 класса. Там идут функции, геометрический сложный материал, стереометрию объяснять на пальцах сложно. Потом уже пошел 11 класс, а математика, как снежный ком, она накапливается, — отметила она.

Также Алла Велиховская сказала, что пока не видела результатов по украинскому языку, по другим языковым предметам не сдали экзамен 8-12% выпускников, по физике пороговый балл не набрали 9%.

— Украинский язык и математика, обязательные предметы, на которые очень много детей не явились. Не явились, потому что они решили не поступать в вузы, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что по результатам внешнего независимого тестирования по английскому языку, трое выпускников николаевских школ получили наивысшую оценку.