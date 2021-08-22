Во вторник, 24 августа, после праздничного концерта ко Дню Независимости Украины, будут организованы дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов. Транспорт начнет курсировать с 23:00.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.

— Трамваи будут ждать всех желающих попасть домой на пересечении улиц Соборной и Потемкинской. Довезут вас до Яхт-клуба, Промзоны и Широкой балки. Троллейбусы будут ждать всех желающих на пересечении улиц Пушкинская и Адмиральская, а так же на остановке Соборная по Центральному проспекту. Они довезут вас до микрорайона Намыв, микрорайона Северный и Железнодорожного вокзала. Отправление по загрузке, — сказано в сообщении.

Во вторник, 24 августа, на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины в Николаеве на Соборной площади выступит Артём Пивоваров.