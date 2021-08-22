Ко Дню Независимости в Николаеве состоится большой объединенный марш «Украина объединяет». Военнослужащие, участники боевых действий на Донбассе, семьи погибших защитников Украины, волонтеры и представители патриотических организаций пройдут по главным улицам города.

Об этом сообщается на странице «Штаба защиты Николаевщины» в Facebook.

— 24 августа — мы покажем свою силу, единство и сплоченность. 30 лет назад украинцы завоевали свое право на свободу и образовали собственное государство. Но мы до сих пор проходим испытание на зрелость, взрослость и самостоятельность, — сообщают организаторы в анонсе мероприятия.

В 10:00 участники соберутся возле мемориала «Струны Памяти», возле Николаевской ОГА. Там состоится официальная часть и возложение цветов. После колона двинется по Соборной.

По словам организаторов, принять участие в мероприятии может любой желающий, поэтому приглашают николаевцев присоединится и вместе отпраздновать День Независимости Украины.

Стоит напомнить, что в рамках шествия «Украина объединяет» состоится также традиционный «Марш вышиванок».