Николаевский стоматолог Роман Васильев стал участником второго сезона реалити-шоу «Холостячка», в котором свою любовь будет искать певица Злата Огневич.

Проморолик с Романом Васильевым опубликовал телеканал «СТБ» в своем Instagram-аккаунте.

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«Что можно сделать ради девушки?! Особенной девушки, талантливой, харизматичной, сексуальной. Этой осенью будет взрыв эмоций, чувств, откровений!», — написал на своей странице в Facebook Роман Васильев.

Отметим, что сейчас врач живет и работает в Киеве, но периодически приезжает в Николаев, где тоже принимает клиентов.

Главной героиней романтического реалити «Холостячка» −2 стала певица, композитор, представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение-2013 — Злата Огневич (Инна Бордюг). В 2010 и 2011 годах она участвовала в отборочных национальных турах «Евровидения». Реализовать свою цель смогла в 2013 году, представив Украину песней «Gravity» и заняв в финале 3 место.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию из Николаева Ольга Харлан присоединится к судейской коллегии украинского талант-шоу.