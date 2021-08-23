В Николаевской области с начала компании по вакцинации от коронавируса было сделано 245 613 прививок, за минувшие сутки вакцинировали 908 человек.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Всего вакцинировано:

COVISHIELD — 13798;

CORONAVAC — 63291 (1 доза — 36 310, 2 доза — 26981);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 96 179 (1 доза — 53478, 2 доза — 42701);

ASTRAZENECA — 37938 (1 доза — 13205, 2 доза — 24733);

MODERNA — 34407 (1 доза — 33594, 2 доза — 813).

За минувшие сутки вакцинировано 908 человек:

CORONAVAC — 59 (1 доза — 44, 2 доза — 15);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 504 (1 доза — 175, 2 доза — 329)

ASTRAZENECA — 17 (1 доза — 3, 2 доза — 14);

MODERNA — 328 (1 доза — 137, 2 доза — 191).

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 августа, выявили 610 новых случаев коронавируса.