В Николаевской области с начала компании по вакцинации от коронавируса было сделано 245 613 прививок, за минувшие сутки вакцинировали 908 человек.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Всего вакцинировано:
За минувшие сутки вакцинировано 908 человек:
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 августа, выявили 610 новых случаев коронавируса.
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В Николаевской области с начала компании по вакцинации от коронавируса было сделано 245 613 прививок, за минувшие сутки вакцинировали 908 человек.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Всего вакцинировано:
За минувшие сутки вакцинировано 908 человек:
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 августа, выявили 610 новых случаев коронавируса.