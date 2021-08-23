Сегодня, 23 августа, в Николаеве состоялся автопробег ко Дню Государственного флага Украины. Организаторами мероприятия выступили ряд общественных, национально-патриотических и ветеранских организаций.

Об этом сообщают организаторы автопробега.

Один из организаторов, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Никита Плеханов, рассказал о подробностях мероприятия

— Это большой праздник для нашей страны, ведь это один из символов, с которым наши предки боролись за свободу и независимость. За него проливали и продолжают проливать кровь наши защитники. Он гордо развивается во время торжественных церемоний и награждений. Мы решили проводить автопробег без политических лозунгов и атрибутики. Самое главное — это то, что мы украинцы. В этом наша сила и единство, — подчеркнул Никита Плеханов.

Колонна начала формироваться с 11:00 в районе сквера «Сердце города» (Манганариевский сквер). Здесь собирались участники на автомобилях, которые были украшены украинскими флагами. Среди участников автопробега были представители таких николаевских организаций, как «Ассоциация участников и инвалидов АТО», «Спортивный Корпус Николаев», «Ветеранское Братство», «Николаевская Варта», «Молодь України», «Авангард» и др. Также автопробег поддержали депутаты и члены исполкома Николаевского горсовета Максим Коваленко, Андрей Янтарь, Екатерина Стоколяс, Никита Плеханов.

Организованная колона из 50 машин двинулась по главным улицам города. Так, участники автопробега под аккомпанемент украинской музыки проехались по проспекту Центральному, потом объездили микрорайон Намыв, проспект Богоявленский, микрорайон ЮТЗ и др.

Завершился автопробег возле Соборной Площади. Там участники торжественно спели гимн Украины и выпустили в небо сине-желтые воздушные шары.