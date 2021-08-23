Работники коммунального предприятия «Николаевводоканал» начали промывку сетей водоснабжения.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

«Последние несколько дней увеличилось количество жалоб на качество питьевой воды, поступающей к потребителям. ГКП «Николаевводоканал» сообщает, что с очистных сооружений водопровода течет вода, которая соответствует СанПиН. Увеличение температуры воды не наблюдалось, поэтому увеличение количества хлора или добавления коагулянта является нецелесообразным. Появление постороннего запаха или привкуса может быть связано с застоем воды в сетях. Для решения проблемы аварийная служба проводит промывку сетей», — отметили на предприятии.

В водоканале просят абонентов сообщать диспетчеру по телефону 24-20-63 о проблеме постороннего запаха, указывая адрес для оперативного реагирования.

«Контроль качества воды лабораторией осуществляется ежечасно, и в случае изменений будет соответствующая оперативная реакция», — добавили в водоканале.

Ранее сообщалось, что жители Николаева массово жалуются на изменения цвета и запаха воды из-под крана.

Напомним, что в конце лета прошлого года в Николаеве наблюдалась точно такая же ситуация. Тогда городской голова Александр Сенкевич сказал, что качество воды в Днепре, откуда в николаевские дома поступает вода, резко упало. Он отметил, что у города нет возможности промыть внутридомовые трубы и посоветовал николаевцам открыть краны, чтобы грязная вода стекла. Спустя несколько недель ситуация улучшилась.

Также недавно сообщалось, что Днепр оказался в плохой экологической ситуации, сине-зеленые водоросли захватили водную гладь и перекрыли кислород для рыбы. Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов отметил, что река страдает от человеческого влияния каждый день и это дает свои негативные результаты.