В Украине отмечен постепенный рост больних коронавирусом, повторяющий динамику 2020 года. Пик заболеваемости инфекцией может наступить зимой.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, если посмотреть прошлогоднюю динамику заболеваемости коронавирусом, то можно отметить, что наибольший рост количества случаев инфекции приходится именно на зимний период.
— Поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост — середина октября-ноября и начало декабря, то вторая волна — это февраль и март, — пояснил он.
Виктор Ляшко отметил, что динамика роста случаев коронавируса в Украине и Евросоюзе отличается. В качестве примера министр привел Нидерланды, где в течение нескольких дней количество заболевших выросло с нескольких сотен до 10 тысяч в день. Такая тенденция продержалась около трех недель и затем пошла на убыль.
Напомним, власти США раскритиковали предложение ВОЗ о введении моратория на введение третьей вакцины от коронавируса и назвали такую позицию неправильной.
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В Украине отмечен постепенный рост больних коронавирусом, повторяющий динамику 2020 года. Пик заболеваемости инфекцией может наступить зимой.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, если посмотреть прошлогоднюю динамику заболеваемости коронавирусом, то можно отметить, что наибольший рост количества случаев инфекции приходится именно на зимний период.
— Поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост — середина октября-ноября и начало декабря, то вторая волна — это февраль и март, — пояснил он.
Виктор Ляшко отметил, что динамика роста случаев коронавируса в Украине и Евросоюзе отличается. В качестве примера министр привел Нидерланды, где в течение нескольких дней количество заболевших выросло с нескольких сотен до 10 тысяч в день. Такая тенденция продержалась около трех недель и затем пошла на убыль.
Напомним, власти США раскритиковали предложение ВОЗ о введении моратория на введение третьей вакцины от коронавируса и назвали такую позицию неправильной.