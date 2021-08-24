В Украине отмечен постепенный рост больних коронавирусом, повторяющий динамику 2020 года. Пик заболеваемости инфекцией может наступить зимой.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, если посмотреть прошлогоднюю динамику заболеваемости коронавирусом, то можно отметить, что наибольший рост количества случаев инфекции приходится именно на зимний период.

— Поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост — середина октября-ноября и начало декабря, то вторая волна — это февраль и март, — пояснил он.

Виктор Ляшко отметил, что динамика роста случаев коронавируса в Украине и Евросоюзе отличается. В качестве примера министр привел Нидерланды, где в течение нескольких дней количество заболевших выросло с нескольких сотен до 10 тысяч в день. Такая тенденция продержалась около трех недель и затем пошла на убыль.