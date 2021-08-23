23 августа вступил в силу закон, который приравнивает в Украине электронные паспорта к бумажным.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества — защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.