23 августа вступил в силу закон, который приравнивает в Украине электронные паспорта к бумажным.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.
Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества — защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.
В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины анонсировали расширение перечня услуг в государственном сервисе «Дія».
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23 августа вступил в силу закон, который приравнивает в Украине электронные паспорта к бумажным.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.
Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества — защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.
В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины анонсировали расширение перечня услуг в государственном сервисе «Дія».