Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на публициста музыканта.

— С огромным сожалением мы объявляем о смерти всеми любимого Чарли Уоттса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что легендарный барабанщик умер мирно в лондонской больнице во вторник, 24 августа. Он ушел из жизни в окружении своей семьи.

Он был «любимым мужем, отцом и дедушкой» и «одним из лучших барабанщиков своего поколения», говорится в сообщении.

Новость о смерти Чарли Уоттса стала известной через несколько недель после того, как было объявлено, что Уоттс пропустит даты гастролей группы в США, чтобы выздороветь после неуказанной медицинской процедуры.

В 2004 году Уоттс лечился от рака горла.

Чарли Уоттс был барабанщиком легендарной британской группы The Rolling Stones с января 1963 года, когда он присоединился к Мику Джаггеру, Киту Ричардсу и Брайану Джонсу к их еще молодой тогда группе.