В связи с ремонтными работами в четверг, 26 августа, запланировано массовое отключение воды в Центральном районе Николаева.
Об этом информирует пресс-служба КП «Николаевводоканал».
Аварийно-ремонтные работу проведут по улицам Чкалова и Садовая. Водоснабжение прекратят с 10:00 до 18:00 в микрорайоне Ракетная Роща, по проспекту Героев Украины а также по следующим улицам:
Напомним, воду в центре города также отключали 9 августа.
В связи с ремонтными работами в четверг, 26 августа, запланировано массовое отключение воды в Центральном районе Николаева.
Об этом информирует пресс-служба КП «Николаевводоканал».
Аварийно-ремонтные работу проведут по улицам Чкалова и Садовая. Водоснабжение прекратят с 10:00 до 18:00 в микрорайоне Ракетная Роща, по проспекту Героев Украины а также по следующим улицам:
Напомним, воду в центре города также отключали 9 августа.