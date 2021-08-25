В связи с ремонтными работами в четверг, 26 августа, запланировано массовое отключение воды в Центральном районе Николаева.

Об этом информирует пресс-служба КП «Николаевводоканал».

Аварийно-ремонтные работу проведут по улицам Чкалова и Садовая. Водоснабжение прекратят с 10:00 до 18:00 в микрорайоне Ракетная Роща, по проспекту Героев Украины а также по следующим улицам:

Потемкинская;

Большая Морская;

Колодезная;

Чкалова;

1 Слободская;

3 Слободская;

Дунаева;

Декабристов;

Шнеерсона;

Спасская;

Никольская;

Адмиральская;

Лягина;

Набережная;

Малая Морская;

Адмирала Макарова;

Артиллерийская;

Фалеевская;

Московская;

Инженерная;

Гражданская;

Наваринское;

Рюмина;

Пушкинская.

Напомним, воду в центре города также отключали 9 августа.