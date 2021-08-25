Количество сделанных в мире прививок от коронавируса (COVID-19) за первые восемь месяцев после начала вакцинации превысило отметку 5 миллиардов.

Об этом сообщает New Atlas.

По данным некоммерческого сайта Our World in Data, которым управляют исследователи из Оксфордского университета, около 25% населения мира уже полностью вакцинированы от коронавируса.

Каждый день в мире делают свыше 33 миллионов прививок против COVID-19.

Лидером в мире по вакцинации населения является Мальта, где уже 79,5% людей полностью вакцинированы. Это чуть более 90% всех граждан в возрасте от 12 лет.

В то же время Гаити, Йемен, Демократическая Республика Конго и Чад являются наименее вакцинированными странами мира, в которых менее 0,01% людей полностью вакцинированы.

Как сообщалось, с начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 8 миллионов прививок.