В этнодеревне Черногория в поселке Брезна состоялись десятые юбилейные соревнования по лежанию. Участники «ленивой олимпиады» пролежали более 100 часов.

Об этом пишет Корреспондент.

Как сообщили организаторы в Instagram, победителем стала Дубравка Аксич, которая пролежала 117 часов и получила приз в размере 300 евро.

Второе место занял Никола Бошкович — он поднялся с места за пять минут до Дубравки. На третьем — Марко Вукович из Никшича — он продержался 115 часов.

«Соревнования по лени» начались в пятницу, 20 августа. По правилам конкурса, участники должны одновременно лечь на подстилки, которые находятся на земле, и как можно дольше продержаться лежа.

Им разрешается читать книги, пользоваться телефонами, есть, спать и вставать после восьми часов, чтобы пойти в туалет.

Напомним, Книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной на Земле 112-летнего японца Читецу Ватанабе.