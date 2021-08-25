Форма сборной Украины на Олимпийских играх-2020 признана одной из лучших по версии известного американского издания PEOPLE.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

— Экипировка украинских атлетов впечатлила экспертов издания во время парада на церемонии открытия японской Олимпиады. Самый популярный американский журнал назвал парадную украинскую форму новаторской и в то же время удобной и практичной, — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские олимпийцы завоевали 19 медалей – 1 золото, 6 серебряных наград и 12 бронзовых. В общем медальном рейтинге Токио-2020 Украина заняла 44-е место - это худший результат в истории независимости.

Украина также оказалась в топ-20 (16 место) среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград.

Напомним, 3 августа воспитанник николаевской школы греко-римской борьбы Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских игр в Токио. Украинец одержал победу в схватке с представителем Египта со счетом 7:6.