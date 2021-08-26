Бразилия начнет вводить третьи, так называемые бустерные, дозы вакцин от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом, уязвимым группам, а также гражданам старше 80 лет, начиная с 15 сентября.

Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога, передает Reuters.

В своем выступлении перед журналистами Кейрога сказал, что в качестве дополнительной дозы будет использоваться вакцина Pfizer.

Принятое решение связано с распространением варианта «Дельта» и необходимостью усиления защиты более уязвимых людей.

В Бразилии было зарегистрировано более 20,6 миллиона случаев COVID-19, в частности 575 000 смертей.

Ранее сообщалось, что третья доза вакцины Pfizer против COVID-19 значительно улучшила защиту от инфекций и серьезных заболеваний среди людей в возрасте 60 лет и старше в Израиле — по сравнению с теми, кто привился дважды.