Германский бундестаг продлил еще на три месяца режим эпидемии национального значения, позволяющий правительству страны издавать предписания, на основании которых федеральные земли вводят антикоронавирусные ограничения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

За продление режима в среду, 25 сентября, проголосовали 325 депутатов, 253 были против и еще пять воздержались. Решение принято голосами парламентариев от правящей коалиции в составе блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Первоначально режим эпидемии национального значения был введен в Германии в марте 2020 года. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) обосновал необходимость продления режима тем, что пандемия коронавируса еще не закончилась. На продлении режима настаивали и премьер-министры всех 16 федеральных земель.

Напомним, ранее Немецкий Институт Роберта Коха в своем последнем отчете заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса.