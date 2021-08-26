В Украине за сутки, 25 августа, зафиксировали 1581 случай коронавирусного заболевания.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 464 человека, летальных исходов — 45, выздоровели — 1269.
Протестовали методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА — 7427, экспресс-тестами — 21 880.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
За все время пандемии в Украине заболел 2 278 171 человек; выздоровели — 2 203 429; летальных случаев — 53 566.
Как сообщалось, с начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 8 миллионов прививок.
|
Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
|
Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
В Украине за сутки, 25 августа, зафиксировали 1581 случай коронавирусного заболевания.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 464 человека, летальных исходов — 45, выздоровели — 1269.
Протестовали методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА — 7427, экспресс-тестами — 21 880.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
За все время пандемии в Украине заболел 2 278 171 человек; выздоровели — 2 203 429; летальных случаев — 53 566.
Как сообщалось, с начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 8 миллионов прививок.