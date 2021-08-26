В Николаевской области по состоянию на 26 августа от COVID-19 вакцинировано уже 251 744 человека, за минувшие сутки сделали 4271 прививку.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 26 августа всего вакцинировано:
За минувшие сутки:
Напомним, по состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.
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Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
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Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
В Николаевской области по состоянию на 26 августа от COVID-19 вакцинировано уже 251 744 человека, за минувшие сутки сделали 4271 прививку.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 26 августа всего вакцинировано:
За минувшие сутки:
Напомним, по состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.