В Николаевской области по состоянию на 26 августа от COVID-19 вакцинировано уже 251 744 человека, за минувшие сутки сделали 4271 прививку.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 26 августа всего вакцинировано:

COVISHIELD — 13798;

CORONAVAC — 64237 (1 доза — 36679, 2 доза — 27558);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 98543 (1 доза — 54570, 2 доза — 43973);

ASTRAZENECA — 38113 (1 доза — 13272, 2 доза — 24841);

MODERNA — 37053 (1 доза — 34016, 2 доза — 3037).

За минувшие сутки:

CORONAVAC — 694 (1 доза — 277, 2 доза — 417);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1560 (1 доза — 678, 2 доза — 882);

ASTRAZENECA — 132 (1 доза — 67, 2 доза — 65);

MODERNA — 1885 (1 доза — 279, 2 доза — 1606).

Напомним, по состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.