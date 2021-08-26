Национальное агентство по предупреждению коррупции разоблачило бывшего начальника Управления Северо-Восточного офиса Государственной аудиторской службы в Луганской области Леонида Березинского на сокрытии более 37,5 миллиона гривен доходов.

Об этом сообщили в НАПК.

Бывший чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 млн гривен. В то же время накопления жены в одной из деклараций указаны не были.

Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем другому человеку в размере, превышающем сохранения семьи в почти 7 раз – 1,6 миллиона долларов США (примерно 45 миллионов гривен на момент заключения договора).

Экс-начальник областного управления Госаудитслужбы утверждает, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.

В то же время работники НАПК обнаружили заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 миллиона долларов. В заявлении указано, что этот заем супруги предварительно обсудили, и он отвечает их общим интересам.

Также чиновник объяснял, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тысяч гривен.

Напомним, что в Одессе задержали исполняющего обязанности начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и основателя общественной организации при получении взятки в размере 5 тысяч долларов США.