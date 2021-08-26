Украинцы, у которых нет гаджетов или доступа к интернету, смогут воспользоваться услугами портала «Дія» в специально отведенных местах в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Об этом сообщает Минцифры.

Сейчас места, где украинцы могут воспользоваться услугами «Дії», доступны в 612 ЦНАП, на 335 удаленных рабочих местах и в 57 территориальных подразделениях.

В ЦНАП администраторы будут обучать посетителей пользоваться порталом «Дія», консультировать и помогать получить услуги онлайн.

— Наличие специально оборудованных мест с компьютерами с доступом к интернету в каждом ЦНАП уменьшит цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов, поскольку обеспечит всех равным доступом к современным сервисам, – отметила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Ранее сообщалось, что цифровой COVID-сертификат в приложении «Дія» полноценно заработает ориентировочно с 21 августа, поэтому украинцы смогут с ним путешествовать в страны Европейского Союза. Впрочем министр Михаил Федоров уточняет, что дата запуска услуги на различных устройствах может отличаться, поскольку все зависит от обновления приложения.