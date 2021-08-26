Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко прогнозирует, что Украина в ближайшее время выйдет из «зеленой» зоны карантина. Это может произойти уже через 2-3 недели.
Об этом он заявил в эфире «24 канала».
По его словам, риск вспышки пока является большим, он никуда не девается, а только увеличивается.
— Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из «зеленого» уровня, и мы увидим снова цветные регионы с различными уровнями эпидемиологической опасности, — подчеркнул Юрий Ганиченко.
Он пояснил, что такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости. За него отвечает так называемый «коэффициент выявления случаев», то есть сколько из протестированных тестов являются положительными.
Сейчас более 3% из всех являются положительными. Если Украина дойдет до 4%, то именно тогда она постепенно начнет выходить из зеленого уровня эпидемиологической опасности.
Ранее аналитики рекомендовали ускорить в 2 раза темпы вакцинации в Украине из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
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Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко прогнозирует, что Украина в ближайшее время выйдет из «зеленой» зоны карантина. Это может произойти уже через 2-3 недели.
Об этом он заявил в эфире «24 канала».
По его словам, риск вспышки пока является большим, он никуда не девается, а только увеличивается.
— Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из «зеленого» уровня, и мы увидим снова цветные регионы с различными уровнями эпидемиологической опасности, — подчеркнул Юрий Ганиченко.
Он пояснил, что такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости. За него отвечает так называемый «коэффициент выявления случаев», то есть сколько из протестированных тестов являются положительными.
Сейчас более 3% из всех являются положительными. Если Украина дойдет до 4%, то именно тогда она постепенно начнет выходить из зеленого уровня эпидемиологической опасности.
Ранее аналитики рекомендовали ускорить в 2 раза темпы вакцинации в Украине из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.