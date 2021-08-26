Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко прогнозирует, что Украина в ближайшее время выйдет из «зеленой» зоны карантина. Это может произойти уже через 2-3 недели.

Об этом он заявил в эфире «24 канала».

По его словам, риск вспышки пока является большим, он никуда не девается, а только увеличивается.

— Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из «зеленого» уровня, и мы увидим снова цветные регионы с различными уровнями эпидемиологической опасности, — подчеркнул Юрий Ганиченко.

Он пояснил, что такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости. За него отвечает так называемый «коэффициент выявления случаев», то есть сколько из протестированных тестов являются положительными.

Сейчас более 3% из всех являются положительными. Если Украина дойдет до 4%, то именно тогда она постепенно начнет выходить из зеленого уровня эпидемиологической опасности.

Ранее аналитики рекомендовали ускорить в 2 раза темпы вакцинации в Украине из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.