Министерство цифровой трансформации работает над расширением возможностей личного кабинета пользователей приложения «Дія». Вскоре появится раздел в котором каждый сможет дать согласие на донорство после смерти.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал в интервью «Укринформу».

Как отметил Виктор Ляшко, в Украине каждый кто планирует стать донором после смерти, в первую очередь, должен дать на это согласие.

Министерство цифровой трансформации сегодня работает над тем, чтобы добавить новый раздел в приложение «Дія», в котором каждый из пользователей сможет оставить заявление о согласии стать донором органов.

— Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи. В то же время информация должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕГИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации), — отметил Виктор Ляшко.

По словам чиновника, после обновления в приложении, в Украине планируют начать информационную компанию по популяризации донорства органов.

Напомним, Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты. Отныне сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским.