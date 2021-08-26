Проект StandUp Niko приглашает горожан на вечеринку в честь своей 3-й годовщины. Меропрятие состоится 29 августа в 19:00 в «Хмельни Патрике».
Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.
Свое присутствие на празднике уже подтвердили лучшие комики Украины, а также резиденты StandUp Niko, которых за этот год стало больше.
«Ждем только тебя. Тем более мы подготовили кучу подарков от наших крутых партнеров, которые собираемся отдать тебе или твоим друзьям», — сообщают организаторы.
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Стоимость билетов:
Для бронирования билетов пишите в личные сообщения Instagram-аккаунта @standup_niko или по телефону 0636948744.
Напомним, что на YouTube-канале НикВести доступны все выпуски юмористического шоу «Слухи народа».
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Проект StandUp Niko приглашает горожан на вечеринку в честь своей 3-й годовщины. Меропрятие состоится 29 августа в 19:00 в «Хмельни Патрике».
Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.
Свое присутствие на празднике уже подтвердили лучшие комики Украины, а также резиденты StandUp Niko, которых за этот год стало больше.
«Ждем только тебя. Тем более мы подготовили кучу подарков от наших крутых партнеров, которые собираемся отдать тебе или твоим друзьям», — сообщают организаторы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Стоимость билетов:
Для бронирования билетов пишите в личные сообщения Instagram-аккаунта @standup_niko или по телефону 0636948744.
Напомним, что на YouTube-канале НикВести доступны все выпуски юмористического шоу «Слухи народа».