Проект StandUp Niko приглашает горожан на вечеринку в честь своей 3-й годовщины. Меропрятие состоится 29 августа в 19:00 в «Хмельни Патрике».

Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

Свое присутствие на празднике уже подтвердили лучшие комики Украины, а также резиденты StandUp Niko, которых за этот год стало больше.

«Ждем только тебя. Тем более мы подготовили кучу подарков от наших крутых партнеров, которые собираемся отдать тебе или твоим друзьям», — сообщают организаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STAND UP | DZK (@standup_niko)

Стоимость билетов:

V.I.P. зона — 1600 грн/стол

1 фан зона — 303 грн/билет

2 фан зона 253 грн/билет

3 фан зона 203 грн/билет

Для бронирования билетов пишите в личные сообщения Instagram-аккаунта @standup_niko или по телефону 0636948744.

Напомним, что на YouTube-канале НикВести доступны все выпуски юмористического шоу «Слухи народа».