Во Франции планируют с сентября начать прививать третьей дозой вакцины против коронавируса граждан старше 65 лет и лиц, проживающих в домах престарелых.

Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает AP.

По словам Кастекса, бустерная доза необходима, поскольку эффективность вакцины со временем снижается.

Он добавил, что пожилые люди, которые имеют право на третью дозу вакцины, смогут записаться на прием, чтобы сделать прививку. С 12 сентября дополнительную вакцину смогут получить в домах престарелых.

Франция сообщает о более чем 20 тысячах новых подтвержденных случаев COVID-19 ежедневно на протяжении больше месяца.

Свыше 47 миллионов человек (или 71,2% населения) в стране получили по крайней мере одну дозу вакцины. Больше 42 миллионов, или 62,8%, полностью вакцинированы.

Напомним, в сентябре Германия начнет предлагать третью бустерную дозу вакцины COVID-19 уязвимым людям, таким как пенсионеры и люди со слабой иммунной системой.