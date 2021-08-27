В Японии из-за многочисленных жалоб посетителей на переломы на неопределенный срок закрылся один из самых известных аттракционов «американские горки».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что за 20 лет работы на горки никто не жаловался, пока не стало известно о первых травмированных.

Аттракцион считался одним из самых быстрых в мире. Горки разгонялись до 180 километров в час менее чем за 2 секунды.

Как пишет ВВС, речь идет о горках в парке развлечений Fuji-Q Highland. Там заявили, что в период с декабря 2020 года по август 2021 года четыре человека получили переломы костей на аттракционе.

В заявлении парка отмечается, что аттракцион был закрыт «для ремонта». Кроме того, там указали, что «причинно-следственная связь между травмами и аттракционом еще не подтверждена».

Ранее сообщалось, что Японский парламент рассматривает варианты повышения возраста согласия. Сейчас он установлен на отметке в 13 лет.